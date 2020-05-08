8 Май 2020 2020-05-08T09:45:52+03:00

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С начала режима самоизоляции уже пять с половиной тысяч пожилых орловцев воспользовались помощью по доставке продуктов и лекарств. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила Ирина Гаврилина, руководитель Департамента соцзащиты.

В регионе продолжает работать телефон «горячей линии» - (4862) 63-34-45. По нему за помощью могут обратиться одинокие люди старше 60 лет и супружеские пары пожилого возраста, не состоящих на учете в учреждениях соцобслуживания.

- «Горячая линия» работает с 18 марта. За это время на телефон поступило 8 тысяч 411 звонков, из них 6 тысяч 490 касались вопросов доставки бесплатных продуктовых наборов. В настоящее время 5 тысяч 500 обратившихся уже обеспечены продуктовыми наборами, - сообщила руководитель Департамента соцзащиты.

Доставка продуктов осуществляется силами «Мобильных бригад», работающих при центрах социального обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU