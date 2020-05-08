2020-05-08T09:31:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области развернут еще 100 коек для пациентов с коронавирусом

Большую часть мест предоставят в Орловском противотуберкулезном диспансере
Наталья Меркулова
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Большую часть мест предоставят в Орловском противотуберкулезном диспансере. Фото: Портал Орловской областиБольшую часть мест предоставят в Орловском противотуберкулезном диспансере. Фото: Портал Орловской области
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7 мая на заседании регионального оперативного штаба стало известно, что на следующей неделе в Орловской области развернут еще 100 дополнительных коек для больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, по последним данным Департамента здравоохранения, в регионе сейчас развернуто 370 коек для инфицированных. Однако в планах руководства области как минимум удвоить коечный фонд и довести его до 740 коек.

- 60 коек будут развернуты в Орловском противотуберкулезном диспансере, 21 койка – в Ливенской ЦРБ, 14 – в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, 5 – в Мценской ЦРБ. Еще порядка 270 коек будут развернуты позже на базе городской больницы им. Боткина и больницы им. Семашко, - рассказал руководитель Департамента Иван Залогин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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