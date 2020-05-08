8 Май 2020 2020-05-08T09:10:44+03:00

В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В армию призовут более 1000 человек

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В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая. Из-за распространения коронавируса их график неоднократно корректировался.

Как сообщает военный комиссар Орловской области Сергей Старков, отправка пополнения со сборного пункта планируется с 20 мая. На военную службу призовут более 1000 человек.

- Призыв граждан на военную службу будет проходить в условиях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции. Для работы медкомиссий для освидетельствования призывников будет привлечено 365 медиков, - пояснил Сергей Старков.

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ИСТОЧНИК KP.RU