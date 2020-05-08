2020-05-08T09:10:44+03:00
Общество

В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая

В армию призовут более 1000 человек
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 маяВ Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 маяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая. Из-за распространения коронавируса их график неоднократно корректировался.

Как сообщает военный комиссар Орловской области Сергей Старков, отправка пополнения со сборного пункта планируется с 20 мая. На военную службу призовут более 1000 человек.

- Призыв граждан на военную службу будет проходить в условиях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции. Для работы медкомиссий для освидетельствования призывников будет привлечено 365 медиков, - пояснил Сергей Старков.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21-летний орловец заглянул в чужой дом и оставил хозяина без дорогого планшета
В молодых микрорайонах Орла появился "Огонь Победы"
В Орловской области оштрафовали любителя попить пива на самоизоляции
Пять с половиной тысяч пожилых орловцев воспользовались помощью по доставке продуктов
В Орловской области развернут еще 100 коек для пациентов с коронавирусом
В Орловской области призывные комиссии начнут работу с 12 мая
Андрей Клычков: "Мы должны продлить режим самоизоляции до 31 мая"
Состоянием дома Лизы Калитиной в Орле заинтересовалась прокуратура
В Орле начался ремонт 11 городских дорог
В Орле просят откликнуться свидетелей столкновения "Мерседеса" и "Хендаи"
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
Андрей Клычков устроил в соцсетях опрос мнения орловцев о режиме самоизоляции
Татьяна Крымова рассказала, когда закончится учебный год в Орловской области
Орловским лесничествам передали 11 автомобилей «Нива»
В орловском селе полностью сгорел жилой дом
В Орле продизенфицировали Госавтоинспекцию
Орловцам рассказали, куда можно обратиться по вопросам санитарной обработки подъездов
Орловские ветераны получат к празднику сотовые телефоны
В Орловской области скончался начальник следственного отдела полиции
Коронавирус в Орле: число зараженных в областном центре превысило 300 человек
На трассе "Орел-Тамбов" "КАМАЗ" протаранил отечественную легковушку
Орловский Следком возбудил уголовное дело по статье "Халатность" из-за отравления семьи угарным газом
Орловские власти прорабатывают вопрос продления дистанционного обучения с 12 мая
На 9 мая орловцев ждет праздничный концерт в формате онлайн
Орловские спасатели-водолазы почтили память героев Великой Отечественной войны
Тысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублей