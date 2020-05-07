2020-05-07T19:36:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков: "Мы должны продлить режим самоизоляции до 31 мая"

Глава региона сообщил, что будет подписан указ о продлении до конца весны режима изоляции
Ольга СУПОНЕВА
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Режим самоизоляции в Орловской области будет продленРежим самоизоляции в Орловской области будет продленФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области режим самоизоляции будет продлен до 31 мая. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков буквально несколько минут назад в ходе сегодняшнего, 7 мая, вечернего прямого эфира в социальных сетях.

Глава региона отметил, что пока что указ о продлении режима не подписан, но это произойдет в ближайшее время. При этом власти намерены постепенно возрождать к жизни экономику региона.

- Мы должны продлить режим самоизоляции до 31 мая. Любые дальнейшие шаги будут предприниматься в условиях ограничений, мы не можем сразу разрешить всему работать. Будем принимать решение по контрольным мероприятиям и выходе из ограничений, - сообщил Андрей Клычков.

Сейчас губернатор проводит опрос для жителей региона. Орловцам предлагают высказать свою позицию относительно режима самоизоляции и его возможного ужесточение и послабления.

- Также как мы принимали совместное решение о введении ограничительных мер, формировали список работающих предприятий, теперь нужно вместе подумать о постепенном смягчении антикоронавирусного режима. Мне важно услышать ваши мнения, поэтому прошу активно включиться в голосование и высказать свою точку зрения, - обратился к орловцам губернатор.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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