2020-05-07T16:23:49+03:00
Общество

В Орле начался ремонт 11 городских дорог

Подрядчики уже выполняют фрезирование и укладку выравнивающего слоя
Наталья Меркулова
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1 мая в Орле начался ремонт автомобильных дорог. Фото: пресс-служба администрации города1 мая в Орле начался ремонт автомобильных дорог. Фото: пресс-служба администрации города
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1 мая в Орле начался ремонт автомобильных дорог. В этом году в список попали 11 городских улиц. На большинстве из них уже работают подрядные организации.

На Московском шоссе (от улицы Рощинской до границы города Орла) подрядчик ООО «ДорСтрой 57» уже завершил фрезерование на площади 18 756 кв. м, уложил 17 820 кв. м выравнивающего слоя, восстановил 2 000 кв. м асфальтового покрытия на тротуарах, а также приступил к установке бордюрного камня и поребрика.

Фрезировочные работы ведутся на улицах Розы Люксембург и переулке Южном (ООО «ГИАТТ»), Тульской (ООО «МонолитСтрой»), 5 Августа (ООО «РемДорСтрой»), Автовокзальной (ДП-1) и Васильевской улицы (от переулка Западный до Карачевского шоссе). Сейчас на этих объектах также происходит укладка выравнивающего слоя и бордюрного камня.

Еще на четырех улицах (улицах Старо-Московской, 60-летия Октября, Новосильском шоссе и Ливенской улице) работы также должны начаться в ближайшее время.

- Закончить все ремонтные работы подрядные организации должны будут до 31 августа, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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