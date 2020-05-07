В Орле просят откликнуться свидетелей столкновения "Мерседеса" и "Хендаи"

7 Май 2020 2020-05-07T16:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле госавтоинспекторы просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок. "Мерседес" и "Хендаи" столкнулись в конце апреля.

Все случилось на Московской улице 22 числа. Авария произошла в районе дома №69, примерно в половине восьмого часа вечера.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обратились к возможным свидетелям произошедшего в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU