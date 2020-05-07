2020-05-07T15:48:45+03:00
Общество

Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья

В рамках государственной программы кредитования Центрально-Черноземный банк Сбербанка предоставляет кредиты системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке
Поделиться:
Изменить размер текста:

В перечень таких предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям, вошли несколько десятков клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, в том числе из сферы производства мебели и оборудования.

Владимир Салмин, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«У программы поддержки системообразующих предприятий в Черноземье большой потенциал. Уже сейчас мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны предприятий из самых разных отраслей, которые нуждаются в помощи в это непростое время. Своей главной задачей сегодня мы видим максимальную поддержку экономики региона и всей страны. Мы надеемся, что наша помощь крупным предприятиям позволит им сохранить производство и рабочие места для жителей Черноземья».

Первыми компаниями, получившими кредиты по государственной программе поддержки системообразующих предприятий, стали ООО УК "Рудгормаш" и ООО ПК «Ангстрем», которые хорошо известны не только воронежцам, но и далеко за пределами Центрального Черноземья.

ООО УК "Рудгормаш" на протяжении 80 лет является крупнейшим специализированным предприятием по производству бурового, горно-шахтного и обогатительного оборудования. Компания является машиностроительным предприятием с полным технологическим циклом производства.

ООО ПК «Ангстрем» – известный производитель мебели одноименной торговой марки, обладающий современным высокотехнологичным оборудованием. Компания является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», а ее собственная торговая сеть включает 200 магазинов по всей России.

Средства, полученные компаниями в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, будут использованы на оборотные цели.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле начался ремонт 11 городских дорог
В Орле просят откликнуться свидетелей столкновения "Мерседеса" и "Хендаи"
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
Андрей Клычков устроил в соцсетях опрос мнения орловцев о режиме самоизоляции
Татьяна Крымова рассказала, когда закончится учебный год в Орловской области
Орловским лесничествам передали 11 автомобилей «Нива»
В орловском селе полностью сгорел жилой дом
В Орле продизенфицировали Госавтоинспекцию
Орловцам рассказали, куда можно обратиться по вопросам санитарной обработки подъездов
Орловские ветераны получат к празднику сотовые телефоны
В Орловской области скончался начальник следственного отдела полиции
Коронавирус в Орле: число зараженных в областном центре превысило 300 человек
На трассе "Орел-Тамбов" "КАМАЗ" протаранил отечественную легковушку
Орловский Следком возбудил уголовное дело по статье "Халатность" из-за отравления семьи угарным газом
Орловские власти прорабатывают вопрос продления дистанционного обучения с 12 мая
На 9 мая орловцев ждет праздничный концерт в формате онлайн
Орловские спасатели-водолазы почтили память героев Великой Отечественной войны
Тысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублей