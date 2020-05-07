Андрей Клычков устроил в соцсетях опрос мнения орловцев о режиме самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T16:00:18+03:00

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Сегодня, 7 мая, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что планирует запустить в соцсетях опрос, чтобы узнать общественное мнение о режиме самоизоляции и ограничительных мерах из-за коронавируса.

Опрос проходит в инстаграм. Фото: скриншот опроса

По словам главы региона, оперативный штаб готовится к различным сценариям развития ситуации в зависимости от динамики заболеваемости (разработаны планы как по ужесточению, как и ослаблению ограничений).

У орловцев узнают, готовы ли они к поэтапному выходу из самоизоляции. Фото: скриншот опроса

- Также как мы принимали совместное решение о введении ограничительных мер, формировали список работающих предприятий, теперь нужно вместе подумать о постепенном смягчении антикоронавирусного режима. Мне важно услышать ваши мнения, поэтому прошу активно включиться в голосование и высказать свою точку зрения, - написал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.

Опрос проходит в Инстаграм https://www.instagram.com/klychkov_andrey/

Андрей Клычков устроил в опрос мнения орловцев о режиме самоизоляции. Фото: скриншот опроса

ИСТОЧНИК KP.RU