Татьяна Крымова рассказала, когда закончится учебный год в Орловской области

7 Май 2020 2020-05-07T15:13:01+03:00

В департаменте образования рассказали, когда закончится учебный год Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 12 мая уроки все также будут проходить в дистанционном режиме

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В Орловской области департамент образования во взаимодействии с оперативным штабом принял решение о завершении учебного года для учащихся. Первоклашки будут учиться до 22 числа, а остальные классы - до 29 мая.

Об этом рассказала глава профильного департамента Татьяна Крымова. Майские выходные завершатся и учебный год продолжится, правда дистанционно. Власти приняли решение школы не открывать.

При этом отменяются контрольные работы и домашние задания (для учеников 2-8 и 10 классов). Аттестация за 4 четверть пройдет по текущим оценкам в пользу учеников. 9 и 11 классы завершат обучение 5 июня: с 1 по 5 выпускники будут готовиться к сдаче экзаменов по индивидуальным планам.

Студенты СПО закончат учиться 30 мая, практика будет проходить дистанционно, а для не выпускных курсов переносится на следующий год.

В детских садах продолжат работу дежурные группы.

Телефоны горячей линии: 8 (4862) 55-08-83, 59-82-90, 59-85-27.

ИСТОЧНИК KP.RU