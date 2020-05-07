Татьяна Крымова рассказала, когда закончится учебный год в Орловской области
В Орловской области департамент образования во взаимодействии с оперативным штабом принял решение о завершении учебного года для учащихся. Первоклашки будут учиться до 22 числа, а остальные классы - до 29 мая.
Об этом рассказала глава профильного департамента Татьяна Крымова. Майские выходные завершатся и учебный год продолжится, правда дистанционно. Власти приняли решение школы не открывать.
При этом отменяются контрольные работы и домашние задания (для учеников 2-8 и 10 классов). Аттестация за 4 четверть пройдет по текущим оценкам в пользу учеников. 9 и 11 классы завершат обучение 5 июня: с 1 по 5 выпускники будут готовиться к сдаче экзаменов по индивидуальным планам.
Студенты СПО закончат учиться 30 мая, практика будет проходить дистанционно, а для не выпускных курсов переносится на следующий год.
В детских садах продолжат работу дежурные группы.
Телефоны горячей линии: 8 (4862) 55-08-83, 59-82-90, 59-85-27.
ИСТОЧНИК KP.RU
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