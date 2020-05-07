2020-05-07T15:41:46+03:00
Общество

Орловским лесничествам передали 11 автомобилей «Нива»

Отечественные внедорожники будут использовать для патрулирования лесов
Наталья Меркулова
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Орловским лесничествам передали 11 автомобилей «Нива». Фото: Портал Орловской областиОрловским лесничествам передали 11 автомобилей «Нива». Фото: Портал Орловской области
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Сегодня, 7 мая, орловским лесничествам передали ключи от 11 автомобилей «Нива». В ближайшее время отечественные внедорожники приступят к работе. Их будут использовать для патрулирования лесов.

Отметим, приобретение транспорта и спецтехники для лесного хозяйства проводилось еще в 2008 году и за это она успели серьезно устареть. Поэтому в прошлом году началось оснащение лесничеств новой лесопатрульной техникой.

- Из федерального бюджета было выделено 5,8 млн рублей на приобретение современной техники. Всего с начала прошлого года в специализированные учреждения лесного профиля поступили 33 единицы лесопожарной и лесопатрульной спецтехники. Еще три автомобиля приобретут в ближайшее время, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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