В орловском селе полностью сгорел жилой дом

7 Май 2020 2020-05-07T13:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 мая, в селе Вяжи-Заверх Новосильского района загорелся жилой дом. Люди не пострадали, но строение полностью сгорело.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 21:22.

- В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на площади 90 квадратных метров, кровля полностью обрушилась. Сейчас устанавливаются причины произошедшего и размер ущерба, - рассказали «КП» в ведомстве.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU