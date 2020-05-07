2020-05-07T13:43:41+03:00
Происшествия

В орловском селе полностью сгорел жилой дом

Происшествие случилось в Новосильском районе
Наталья Меркулова
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6 мая в орловском селе полностью сгорел жилой дом6 мая в орловском селе полностью сгорел жилой домФото: Архив "КП"
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В среду, 6 мая, в селе Вяжи-Заверх Новосильского района загорелся жилой дом. Люди не пострадали, но строение полностью сгорело.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 21:22.

- В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на площади 90 квадратных метров, кровля полностью обрушилась. Сейчас устанавливаются причины произошедшего и размер ущерба, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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