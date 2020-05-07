В орловском селе полностью сгорел жилой дом
В среду, 6 мая, в селе Вяжи-Заверх Новосильского района загорелся жилой дом. Люди не пострадали, но строение полностью сгорело.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 21:22.
- В результате пожара дом полностью выгорел изнутри на площади 90 квадратных метров, кровля полностью обрушилась. Сейчас устанавливаются причины произошедшего и размер ущерба, - рассказали «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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