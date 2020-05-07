2020-05-07T13:17:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле продизенфицировали Госавтоинспекцию

Служебные автомобили и территорию Управления ГИБДД специальными средствами обработали спасатели
Ольга СУПОНЕВА
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Спецгруппа МЧС провела дезинфекцию в региональной ГосавтоинспекцииСпецгруппа МЧС провела дезинфекцию в региональной ГосавтоинспекцииФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Санитарная обработка улиц, учреждений, общественных мест продолжается в Орле. Так, спасатели провели дезинфекцию в региональном управлении ГИБДД.

Территорию ГИБДД и патрульные машины обработали спецсредствами Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Территорию ГИБДД и патрульные машины обработали спецсредствамиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

С помощью специальных обеззараживающих средств спецгруппа службы радиационной и химической защиты МЧС обработала здания, служебные помещения, лестницы и входные группы, места общего пользования и патрульные автомобили.

Дезинфекция помогает уничтожать вирусы, живущие на поверхностях Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Дезинфекция помогает уничтожать вирусы, живущие на поверхностяхФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Сотрудники МЧС России наряду с представителями прочих экстренных служб продолжают нести службу, находясь в режиме повышенной готовности, готовые в любой момент прийти на помощь каждому нуждающемуся. Специалисты помогают проводить спецобработку объектов, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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