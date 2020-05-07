В Орле продизенфицировали Госавтоинспекцию
Санитарная обработка улиц, учреждений, общественных мест продолжается в Орле. Так, спасатели провели дезинфекцию в региональном управлении ГИБДД.
Территорию ГИБДД и патрульные машины обработали спецсредствамиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
С помощью специальных обеззараживающих средств спецгруппа службы радиационной и химической защиты МЧС обработала здания, служебные помещения, лестницы и входные группы, места общего пользования и патрульные автомобили.
Дезинфекция помогает уничтожать вирусы, живущие на поверхностяхФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
- Сотрудники МЧС России наряду с представителями прочих экстренных служб продолжают нести службу, находясь в режиме повышенной готовности, готовые в любой момент прийти на помощь каждому нуждающемуся. Специалисты помогают проводить спецобработку объектов, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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