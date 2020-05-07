7 Май 2020 2020-05-07T13:15:32+03:00

Орловцам рассказали, куда можно обратиться по вопросам санитарной обработки подъездов. Фото: пресс-служба администрации Орла

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В Орле продолжается дезинфекция подъездов хлорсодержащими и спиртосодержащими средствами. Значительную часть работы сейчас выполняет муниципальное предприятие «ЖРЭП» (з), которая проводит санобработку не только своих домов, но и домов без управляющих компаний.

Работа по дезинфекции подъездов в плановом режиме продолжится и в предстоящие выходные дни с 9 по 11 мая.

- Все сотрудники, выполняющие обработку в домах, обеспечены средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, резиновыми перчатками, масками, защитными очками, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Санитарную обработку проводят и частные управляющие компании. Дату и время дезинфекции можно уточнить лично у них.

Кроме того, ситуацию мониторит управление городского хозяйства и транспорта. Поэтому по вопросам обработки подъездов можно обращаться по телефону 42-11-02 (сектор по работе с обращениями граждан администрации Орла) в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU