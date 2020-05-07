Орловские ветераны получат к празднику сотовые телефоны
В Орловской области ветераны-участники Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат в подарок сотовые телефоны. По адресам их доставят Волонтеры Победы.
К телефонам в придачу предусмотрены sim-карты на выбор. Сотового оператора ветеран сможет выбрать самостоятельно. Сейчас волонтеры проверяют работоспособность телефонов.
- Для ветеранов очень важно простое человеческое общение. И с помощью бесплатной сотовой связи это можно обеспечить даже в условиях коронавируса. В памяти телефонов будут заранее внесены «полезные» номера. Это позволит ветеранам в критическую минуту незамедлительно связаться с социальными службами, волонтерами или медучреждением, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы».
ИСТОЧНИК KP.RU