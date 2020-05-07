2020-05-07T12:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: число зараженных в областном центре превысило 300 человек

Рассказываем, какова география распространения болезни по региону на 7 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области на 7 мая 2020 года подтверждено уже 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Рассказываем, какова на сегодняшний день география распространения заболевания по области.

В самом Орле число зараженных превысило 300 человек, по данным оперативного штаба региона. За весь период наблюдения выявлено 318 зараженных. Не менее тревожно дела обстоят в районном центре Мценске и Мценском районе: здесь уже 154 случая инфицирования COVID-19. В Орловском районе 79 зараженных. В Болховском - 49. В Урицком - 34.

Севрдловский и Знаменский районы - по 29 заболевших, Новосильский - 22, Верховский - 20, Новодеревеньковский - 19, Покровский - 18, Хотынецкий и Залегощенский - по 17, Ливны и Ливенский район - 12, Шаблыкинский - 9, Глазуновский, Малоархангельский, Корсаковский - по 7, Троснянский - 5, Кромской - 4, Дмитровский - 3, Должанский и Сосковский - по 2, Колпнянский, Краснозоренский - по одному выявленному случаю.

Выздоровело 193 орловца.

В соседних с Орловской областях картина такая: Тульская область - 1530 зараженных, Калужская - 1486, Брянская - 1442, Курская - 1197, Липецкая - 703.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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