На трассе "Орел-Тамбов" "КАМАЗ" протаранил отечественную легковушку
Грузовик "КАМАЗ" и легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулись на орловской дороге. В ДТП, случившемся на трассе "Орел-Тамбов" пострадала женщина-пассажи легковушки.
Все произошло поздним вечером среды, 6 мая. Со стороны города Ельца соседней Липецкой области ехал 61-летний водитель на грузовике, он двигался в направлении Орла. На перекрестке неравнозначных дорог "КАМАЗ" не пропустил "Девятку", которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.
- В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали на дорогах региона 9 ДТП. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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