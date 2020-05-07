2020-05-07T11:33:21+03:00
Происшествия

На трассе "Орел-Тамбов" "КАМАЗ" протаранил отечественную легковушку

Женщина-пассажир "ВАЗа" получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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Грузовик "КАМАЗ" и легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулись на орловской дороге. В ДТП, случившемся на трассе "Орел-Тамбов" пострадала женщина-пассажи легковушки.

Все произошло поздним вечером среды, 6 мая. Со стороны города Ельца соседней Липецкой области ехал 61-летний водитель на грузовике, он двигался в направлении Орла. На перекрестке неравнозначных дорог "КАМАЗ" не пропустил "Девятку", которая ехала по главной дороге. Произошло столкновение.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ" получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали на дорогах региона 9 ДТП. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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