Орловские власти прорабатывают вопрос продления дистанционного обучения с 12 мая
В Орловской области школы, вероятнее всего, продолжат дистанционную работу до конца учебного года. Сейчас власти региона прорабатывают вопрос продления дистанционки для учащихся и педагогов.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира накануне, 6 мая. Он отметил, что не хотелось бы рисковать жизнями детей и запускать всем привычный учебный процесс с 12 мая, ведь до летних каникул осталось совсем немного времени.
Также глава региона сообщил, что окончательное решение пока не принято, профильный департамент работает над этим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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