На 9 мая орловцев ждет праздничный концерт в формате онлайн

7 Май 2020 2020-05-07T10:49:05+03:00

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Праздничные мероприятия накануне 75-летия Великой Победы переходят в онлайн-формат. Из-за пандемии коронавируса в этом году торжественные события перенесли на более поздний срок, но побывать на праздничных концертах можно будет и не выходя из дома.

С 6 по 9 мая в группе Областного Центра народного творчества в Орле пройдут трансляции концертов, легендарных кинофильмов и видеороликов, посвящённых Великой Победе, а также будет запущен онлайн-проект «75 мгновений весны».

Здесь же можно будет послушать задорные военные частушки в исполнении ветеранов, поделиться историей своей семьи и узнать много интересных фактов о жизни и героизме в годы Великой Отечественной войны.

Официальная группа Центра в соцсетях https://vk.com/oocnt57

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ИСТОЧНИК KP.RU