Тысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублей
В среду, 6 мая, в Орле на аппаратном совещании в областной администрации обсудили способы поддержки медиков, которые сейчас лечат пациентов коронавирусом. Один из таких способов – стимулирующие выплаты.
Как сообщила первый зампредседателя Правительства Орловской области Валентина Нордстрем, за апрель более тысячи медработников (врачи, средний и младший персонал, сотрудники скорой помощи, водители) получат выплаты общей суммой 20 млн рублей из федерального бюджета.
- Помимо федеральных выплат орловские медики также получат и региональные выплаты, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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