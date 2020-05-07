2020-05-07T09:45:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Тысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублей

Выплаты за работу с больными короновирусом предоставит федеральный бюджет
Наталья Меркулова
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Тысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублейТысячи орловских медиков пообещали стимулирующие в общем объеме 20 млн рублейФото: Архив "КП"
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В среду, 6 мая, в Орле на аппаратном совещании в областной администрации обсудили способы поддержки медиков, которые сейчас лечат пациентов коронавирусом. Один из таких способов – стимулирующие выплаты.

Как сообщила первый зампредседателя Правительства Орловской области Валентина Нордстрем, за апрель более тысячи медработников (врачи, средний и младший персонал, сотрудники скорой помощи, водители) получат выплаты общей суммой 20 млн рублей из федерального бюджета.

- Помимо федеральных выплат орловские медики также получат и региональные выплаты, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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