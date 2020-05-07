На 18 орловских бизнесменов возбудили дела о нарушении запрета на работу в период пандемии

7 Май 2020 2020-05-07T09:30:17+03:00

В Орловской области возбудили 18 дел на предпринимателей об административных правонарушениях Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В суде рассмотрели дела о работе в период самоизоляции кафе, маникюрных салонов, торговле обувью и ритуальными венками

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В Орловской области продолжают действовать ограничительные меры на работу целого ряда организаций торговли и сферы услуг, не относящихся к первой необходимости. Все еще закрыты кафе, парикмахерские, фитнес-центры, непродуктовые магазины.

Однако не все орловские предприниматели оказались готовы к долгому простою и решили нарушить режим самоизоляции. Итог - 18 дел об административных правонарушениях за работу в условиях распространения COVID-19.

Региональное Управление Роспотребнадзора зафиксировала нарушение запрета на работу среди владельцев кафе, предпринимателей оказывавших маникюрные услуги, торговавших обувью, цветами и ритуальными принадлежностями возле кладбищ, а также другими непродовольственными товарами.

- Мониторингом охвачено 6 тысяч 349 организаций, из них более 94,5% временно приостановили деятельность в добровольном порядке, остальные приостановили после разъяснительной работы и выдаче предписаний, - рассказал 6 мая на совещании в областной администрации Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора.

Предприниматели, на которых возбудили дела об административном правонарушении, получили временный запрет на работу, штраф в размере 50 тысяч рублей и административное приостановление деятельности на срок 60 суток.

Еще 10 протоколов об административных правонарушениях в настоящее время находятся на рассмотрении в судах и производства ним еще не окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU