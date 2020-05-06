Орловчанка познакомилась на улице с парнем, а тот украл у нее мобильник

6 Май 2020 2020-05-06T17:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Для жительницы Орла новое знакомство обернулось кражей. Молодой человек попросил у девушки мобильник, чтобы позвонить, а сам был таков.

Орловчанка обратилась в полиции и рассказала о произошедшем инциденте. Как оказалось, знакомство между ней и парнем завязалось на улице. Парочка общалась, в какой-то момент молодой человек попросил у новой подружки сотовый и скрылся вместе с ним. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. Оперативники взялись за розыск похитителя.

Им оказался 25-летний орловец. Он признался, что сбыл телефон за 2,5 тысячи рублей. Теперь его ждет ответственность в соответствии с законом.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее время ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU