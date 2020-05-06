2020-05-06T16:23:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области провели более 19 тысяч исследований на коронавирус

Тестирование на COVID-19 по-прежнему проводят пять медицинских организаций региона
Наталья Меркулова
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В Орловской области провели более 19 тысяч исследований на коронавирусВ Орловской области провели более 19 тысяч исследований на коронавирусФото: Архив "КП"
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Сегодня, 6 мая, на аппаратном совещании в областной администрации обсудили, как проходит процесс выявления зараженных коронавирусной инфекцией. По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Александра Румянцева, в Орловской области провели уже более 19 тысяч исследований.

Тестирование на COVID-19 по-прежнему проводят пять госудаственных медицинских организаций региона - больница им. Боткина (513 исследований), НКМЦ им. Круглой (271), Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД (685), Орловская станция переливания крови (51) и Орловский противотуберкулезный диспансер (96). Также исследование проводят в частной негосударственной лаборатории.

- В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в выполнено 17 690 исследований, из них 13 844 анализы людей с эпидемиологическими показаниями - признаками гриппа и ОРВИ и диагнозом «внебольничная пневмония», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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