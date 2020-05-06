Благоустройством опушки Медведевского леса в Орле займется питерский подрядчик

6 Май 2020 2020-05-06T15:48:42+03:00

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В Орле определили подрядчиков, которые займутся в этом году благоустройством общественных территорий – опушки Медведеского леса и сквера им. Героя Ермолаева недалеко от завода «Стекломаш». Обе территории выбрали с помощью общественного голосования в 2019-м году.

Благоустройство сквера возьмет на себя орловская фирма ООО «Триумф». До 2 октября здесь должны появятся арт-объекты, «детские городки», спортивные площадки и «тихая зона» для отдыха взрослых. В сквере оборудуют новые лавочки, урны, уличные фонари и высадят деревья, которые будут подсвечиваться по ночам. Стоимость работ - 29,7 млн рублей.

- В минувшем году ООО «Триумф» привела в порядок сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии и демонтировала летнюю эстраду в Детском парке, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

А вот благоустройством территории возле Медведевского леса займется фирма из Санкт-Петербурга - ООО «Балтстройпроект». Ей предстоит до 24 июля сделать здесь детскую и спортивную площадки, парковку и контейнерную площадку, отсыпать тропинки щебеночным отсевом, установить лавочки и урны, отремонтировать существующие и установить новые фонари, а также наладить системы видеонаблюдения. Общая стоимость работ - 6,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU