Под Орлом мужчина похитил банки с консервацией из чужого подвала
В Урицком районе полицейские задержали 48-летнего мужчину, который ночью обчистил чужой подвал. Горе-воришка забрался на приусадебную территорию частного дома и украл банки с консервацией.
Утром пропажу заметила хозяйка дома: замок на двери в подвал был сломан, заготовок в нем уже не было. Раздосадованная женщина отправилась в полицию и написала заявление о краже.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшей, составила порядка одной тысячи рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Воришка уже сознался в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU