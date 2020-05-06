2020-05-06T14:25:23+03:00
Общество

Под Орлом мужчина похитил банки с консервацией из чужого подвала

Из-за солений горе-воришка угодил под уголовную статью
Наталья Меркулова
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Из-за солений горе-воришка под Орлом угодил под уголовную статьюИз-за солений горе-воришка под Орлом угодил под уголовную статьюФото: Наталья Меркулова
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В Урицком районе полицейские задержали 48-летнего мужчину, который ночью обчистил чужой подвал. Горе-воришка забрался на приусадебную территорию частного дома и украл банки с консервацией.

Утром пропажу заметила хозяйка дома: замок на двери в подвал был сломан, заготовок в нем уже не было. Раздосадованная женщина отправилась в полицию и написала заявление о краже.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшей, составила порядка одной тысячи рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Воришка уже сознался в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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