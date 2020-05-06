6 Май 2020 2020-05-06T13:39:39+03:00

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В Орловской области зарегистрировали 5 очагов группового заражения коронавирусом. Среди заболевших медработники и обслуживающий персонал. Об этом сообщает Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Сегодня, 6 мая, на заседании в областной администрации руководитель ведомства рассказал, что очаги заболеваемости выявлены в Болховской ЦРБ (заразились 4 медработника и 1 пациент), в Мценской ЦРБ (7 медицинских работников и 2 уборщицы), в Плещеевской ЦРБ (7 медицинских работников и 3 обеспечивающих сотрудника).

Также среди инфицированных оказался один воспитатель и три ребенка в Болховском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками. На подстанции скорой медицинской помощи Заводского района города Орла заразились 7 медицинских работников, 4 водителя и 1 уборщица.

- Кроме того, издано 82 постановления Главного санитарного врача по Орловской области о закрытии на карантин «Орелтекмаш», «Верховский МКЗ», Орелэнерго, подстанции скорой помощи Заводского района Орла ЗАО «Куракинское», общежитие ОГУ и ряда других организаций, - сообщил Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU