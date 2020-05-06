Орловская прокуратура проверит случай отравления семьи угарным газом
В Орловской области прокуратура начала проверку после отравления семьи угарным газом в своей квартире. Ведомство назвало первичную причину трагедии.
Как рассказывала "Комсомолка" читателям, жуткое происшествие случилось в Мценском районе накануне, 5 мая. Семья из пятерых человек отравилась в собственном жилище. Отец скончался, мать, двое малолетних детей и бабушка госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.
Надзорное ведомство также организовало проверку. Установлено, что вентиляционный канал в доме, где все случилось, управляющая компания долгое время не обслуживала. Местные власти ситуацию не контролировали.
- Внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры и представление в адрес главы администрации Мценского района, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".
ИСТОЧНИК KP.RU
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