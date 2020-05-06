2020-05-06T13:08:55+03:00
Происшествия

Орловская прокуратура проверит случай отравления семьи угарным газом

Установлена предварительная причина, приведшая к трагедии
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области прокуратура начала проверку после отравления семьи угарным газом в своей квартире. Ведомство назвало первичную причину трагедии.

Как рассказывала "Комсомолка" читателям, жуткое происшествие случилось в Мценском районе накануне, 5 мая. Семья из пятерых человек отравилась в собственном жилище. Отец скончался, мать, двое малолетних детей и бабушка госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.

Надзорное ведомство также организовало проверку. Установлено, что вентиляционный канал в доме, где все случилось, управляющая компания долгое время не обслуживала. Местные власти ситуацию не контролировали.

- Внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры и представление в адрес главы администрации Мценского района, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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