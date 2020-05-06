2020-05-06T11:42:35+03:00
Общество

6 мая в Орле презентуют выставку «Была война, была Победа…»

Краеведческий музей обещает, что после окончания самоизоляцию экспозицию можно будет увидеть и лично
Наталья Меркулова
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6 мая Орловский краеведческий музей презентует выставку «Была война, была Победа…»6 мая Орловский краеведческий музей презентует выставку «Была война, была Победа…»
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Сегодня, 6 мая, всех интересующихся отечественной историей ждет онлайн-открытие выставки «Была война, была Победа…». Экспозицию подготовили сотрудники Орловского краеведческого музея.

Уникальные экспонаты, документы и фотографии времен Великой Отечественной войны расскажут о боях на орловской земле, оккупации и жизни людей в эти годы.

- Вниманию наших гостей будет представлена онлайн презентация выставки. По окончании карантинного периода ждем всех в нашем музее, - рассказали «КП» сотрудники музея.

КОГДА? ГДЕ?

6 мая, в 16:00

Официальная группа Орловского краеведческого музея в соцсетях vk.com/okmuseum

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ИСТОЧНИК KP.RU

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