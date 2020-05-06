Инфицированный коронавирусом орловец сбежал из подмосковного госпиталя
Мужчина самовольно покинул медучреждение в Солнечногорске
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Подмосковье зараженный коронавирусом житель Орловской области сбежал из госпиталя. Ведутся поиски мужчины.
Об инциденте сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Орловец находился в госпитале для ветеранов войн в городе Солнечногорске. Он самовольно покинул медицинское учреждение, несмотря на диагноз "коронавирус".
В пресс-службе ГУ МВД Подмосковья информацию журналистам подтвердили. В полиции отметили, что разослана ориентировка, ведутся поиски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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