2020-05-06T11:14:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфицированный коронавирусом орловец сбежал из подмосковного госпиталя

Мужчина самовольно покинул медучреждение в Солнечногорске
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Подмосковье зараженный коронавирусом житель Орловской области сбежал из госпиталя. Ведутся поиски мужчины.

Об инциденте сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Орловец находился в госпитале для ветеранов войн в городе Солнечногорске. Он самовольно покинул медицинское учреждение, несмотря на диагноз "коронавирус".

В пресс-службе ГУ МВД Подмосковья информацию журналистам подтвердили. В полиции отметили, что разослана ориентировка, ведутся поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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