Инфицированный коронавирусом орловец сбежал из подмосковного госпиталя

6 Май 2020 2020-05-06T11:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье зараженный коронавирусом житель Орловской области сбежал из госпиталя. Ведутся поиски мужчины.

Об инциденте сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Орловец находился в госпитале для ветеранов войн в городе Солнечногорске. Он самовольно покинул медицинское учреждение, несмотря на диагноз "коронавирус".

В пресс-службе ГУ МВД Подмосковья информацию журналистам подтвердили. В полиции отметили, что разослана ориентировка, ведутся поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU