Стало известно, сколько орловцев перешли на «удаленку» с начала пандемии

6 Май 2020 2020-05-06T11:15:42+03:00

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По данным службы занятости Орловской области на 6 мая 2020 года, на «удаленке» в регионе работает 6 тысяч 535 человек. В режиме неполной занятости находится 512 человек, а в простое – 1 тысяча 388 работников. Официальную информацию об этом предоставили 810 работодателей.

Кроме того, служба занятости продолжает принимать заявления об людей, оставшихся без работы в период пандемии. По результатам мониторинга рынка труда по состоянию на 1 мая уровень безработицы составил 1,9 процентов.

- Встать на учет по безработице можно через портал «Работа в России». После открытия нового функционала сайта, граждане подали 5288 заявлений (за первомайские выходные заявления оставили порядка 500 человек), а пособие назначено почти 3тысячам заявителей, - рассказали «КП» в службе занятости Орловской области.

Отметим, с начала года около 6 тысяч орловцев получали пособия по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU