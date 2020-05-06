За первомайские выходные на орловских дорогах поймали 26 пьяных водителей

6 Май 2020 2020-05-06T11:03:39+03:00

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В Орловской области в первомайские выходные полицейские ловили на дорогах региона пьяных водителей. За несколько дней госавтоинспекторы выявили 26 человек, севших за руль подшофе.

Рейды проходили с 1 по 6 мая. Более чем у двух десятков водителей обнаружились признаки опьянения. При этом трое сели нетрезвыми за руль повторно, а 11 человек отказались проходить медосвидетельствование.

- Согласно действующему законодательству управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU