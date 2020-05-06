За первомайские выходные на орловских дорогах поймали 26 пьяных водителей
В Орловской области в первомайские выходные полицейские ловили на дорогах региона пьяных водителей. За несколько дней госавтоинспекторы выявили 26 человек, севших за руль подшофе.
Рейды проходили с 1 по 6 мая. Более чем у двух десятков водителей обнаружились признаки опьянения. При этом трое сели нетрезвыми за руль повторно, а 11 человек отказались проходить медосвидетельствование.
- Согласно действующему законодательству управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU