2020-05-06T11:03:39+03:00
Общество

За первомайские выходные на орловских дорогах поймали 26 пьяных водителей

Любителям сесть за руль "под мухой" грозит наказание по закону
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области в первомайские выходные полицейские ловили на дорогах региона пьяных водителей. За несколько дней госавтоинспекторы выявили 26 человек, севших за руль подшофе.

Рейды проходили с 1 по 6 мая. Более чем у двух десятков водителей обнаружились признаки опьянения. При этом трое сели нетрезвыми за руль повторно, а 11 человек отказались проходить медосвидетельствование.

- Согласно действующему законодательству управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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