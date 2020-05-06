2 мая в Советском районе Орла едва не сгорела квартира
В субботу, 2 мая, в Советском районе Орла в жилом доме по улице Игнатова произошел пожар. Едва не сгорела однокомнатная квартира на пятом этаже. Огонь вспыхнул на кухне днем.
Как рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 12:23.
- В результате пожара на кухне выгорели обои и линолеум, термические повреждения получила микроволновая печь. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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