2020-05-06T10:27:04+03:00
Происшествия

В Орле парень на "ВАЗе" сбил двоих детей на пешеходном переходе

Мальчики пострадали, они госпитализированы в травматологию
Ольга СУПОНЕВА
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ДТП произошло на нерегулируемой зебреДТП произошло на нерегулируемой зебреФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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В Орле молодой водитель на отечественной легковушке сбил двоих детей на пешеходном переходе. Мальчики получили травмы.

Все случилось накануне, во вторник 5 мая. 24-летний парень ехал на "Девяносто девятой" по улице Генерала Родина со стороны Наугорского шоссе. В районе 75-го дома по нерегулируемой зебре шла мама с двумя детьми - 2008 и 2016 года рождения. Мальчики переезжали "зебру" на электросамокате, не спешившись. Они оказались под колесами.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы, госпитализированы в отделение травматологии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие выходные дни на дорогах региона полицейские зафиксировали 52 ДТП, 7 из них с пострадавшими, два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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