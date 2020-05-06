Орловские ветераны рассказали о девизе своей жизни
1 мая Орел присоединился к всероссийскому проекту ОНФ «75 правил жизни победителей». В областном центре на рекламных билбордах появились фотографии ветеранов Великой Отечественной войны с историей их боевого пути и личным девизом.
Орловские ветераны рассказали о девизе своей жизни
Баннеры уже установили на Наугорском шоссе. Первыми о своем жизненном кредо рассказали ветераны рядовой Виктор Шигин, полковник Василий Онищук и сержант Абрам Миркин.
- Этот проект является частью всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. В проекте участвуют все регионы страны, - рассказали «КП» в региональном отделении ОНФ в Орловской области.
В Орле стартовал проект «75 правил жизни победителей»
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ИСТОЧНИК KP.RU