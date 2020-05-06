6 Май 2020 2020-05-06T10:30:08+03:00

Изменить размер текста: A A

1 мая Орел присоединился к всероссийскому проекту ОНФ «75 правил жизни победителей». В областном центре на рекламных билбордах появились фотографии ветеранов Великой Отечественной войны с историей их боевого пути и личным девизом.

Орловские ветераны рассказали о девизе своей жизни

Баннеры уже установили на Наугорском шоссе. Первыми о своем жизненном кредо рассказали ветераны рядовой Виктор Шигин, полковник Василий Онищук и сержант Абрам Миркин.

- Этот проект является частью всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. В проекте участвуют все регионы страны, - рассказали «КП» в региональном отделении ОНФ в Орловской области.

В Орле стартовал проект «75 правил жизни победителей»

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU