Под Орлом водитель "Волги" пострадал в неудачном обгоне

6 Май 2020 2020-05-06T09:50:54+03:00

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В Орловской области в тройном ДТП пострадал водитель "Волги". К аварии привел неудачный обгон.

Все случилось на дороге "Орел-Ефремов" во вторник, 5 мая. 36-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля "ГАЗ 3110" (он же "Волга") решил обогнать впереди идущую машину, а вот в безопасности маневра не убедился. В итоге его авто столкнулось со встречной иномаркой "Митсубиши", а после влетело в попутную "Тойоту".

- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за прошедшие выходные дни на дорогах региона полицейские зафиксировали 52 ДТП, 7 из них с пострадавшими, два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU