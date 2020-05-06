В Орловской области стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»
28 апреля в Орловской области стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы уже передали 10 тысяч георгиевских ленточек в сетевые магазины и торговые центры. Теперь каждый житель региона сможет получить памятную ленту, отправляясь за покупками.
Также волонтеры передали георгиевские ленточки ОПО «Союз Орловщины». Организация распределит их по сети сельских магазинов.
- В этом году Волонтеры Победы изменили формат акции в связи с коронавирусной инфекции, поэтому привычная раздача символов Победы пройдет по-новому. Георгиевские ленточки также получат пенсионеры и ветераны в рамках работы Волонтерского центра помощи гражданам в период пандемии, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения Волонтеров Победы.
Напомним, Волонтерский центр работает ежедневно с 8 до 20 часов. Пожилые орловцы могут обратиться за помощью по телефонам «горячей линии»: 55-48-22 или 59-07-54. Волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств.
ИСТОЧНИК KP.RU