6 Май 2020 2020-05-06T09:11:06+03:00

Орловчанка вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных организаций России-2020. Фото: Институт развития образования Орловской области

Изменить размер текста: A A

Стали известны итоги ежегодного рейтинга лучших воспитателей и педагогов детских садов по версии «Ассоциацией лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов». В оценке принимали участие 40 экспертов из 14 регионов.

Орловчанка Дарья Курасова вошла в ТОП-50, набрав 37 баллов. Она заняла 12-е место рейтинга. Дарья - педагог допобразования детского сада № 48 города Орла и победитель конкурса «Воспитатель года - 2017».

Ежегодный рейтинг выстроен по материалам федеральных конкурсов при активном содействии сотрудников Института социологии ФНИСЦ РАН и Российского общества социологов (РОС), - рассказали «КП» в Институте развития образования Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU