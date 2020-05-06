Орловчанка вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных организаций России
Стали известны итоги ежегодного рейтинга лучших воспитателей и педагогов детских садов по версии «Ассоциацией лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов». В оценке принимали участие 40 экспертов из 14 регионов.
Орловчанка Дарья Курасова вошла в ТОП-50, набрав 37 баллов. Она заняла 12-е место рейтинга. Дарья - педагог допобразования детского сада № 48 города Орла и победитель конкурса «Воспитатель года - 2017».
Ежегодный рейтинг выстроен по материалам федеральных конкурсов при активном содействии сотрудников Института социологии ФНИСЦ РАН и Российского общества социологов (РОС), - рассказали «КП» в Институте развития образования Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU