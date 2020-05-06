2020-05-06T09:11:06+03:00
Общество

Орловчанка вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных организаций России

Дарья Курасова заняла 12 место рейтинга
Наталья Меркулова
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Орловчанка вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных организаций России-2020. Фото: Институт развития образования Орловской областиОрловчанка вошла в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных организаций России-2020. Фото: Институт развития образования Орловской области
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Стали известны итоги ежегодного рейтинга лучших воспитателей и педагогов детских садов по версии «Ассоциацией лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов». В оценке принимали участие 40 экспертов из 14 регионов.

Орловчанка Дарья Курасова вошла в ТОП-50, набрав 37 баллов. Она заняла 12-е место рейтинга. Дарья - педагог допобразования детского сада № 48 города Орла и победитель конкурса «Воспитатель года - 2017».

Ежегодный рейтинг выстроен по материалам федеральных конкурсов при активном содействии сотрудников Института социологии ФНИСЦ РАН и Российского общества социологов (РОС), - рассказали «КП» в Институте развития образования Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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