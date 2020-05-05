В Орловской области молодой водитель "ВАЗа" погиб в ДТП

5 Май 2020 2020-05-05T17:38:20+03:00

Все случилось на дороге в Покровском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Его легковушка слетела с проезжей части в кювет

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В Орловской области сегодня днем, 5 мая, погиб молодой водитель отечественной легковушки. "ВАЗ", которым он управлял, слетел в кювет с проезжей части.

Все случилось в начале двенадцатого часа в Покровском районе. 26-летний мужчина следовал по дороге "Дросково-Топки". Он не справился с управлением, "Четверка" съехала в правый по ходу движения кювет, опрокинулась. Выжить водителю не удалось.

Как сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, он скончался на месте происшествия.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU