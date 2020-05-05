2020-05-05T17:38:20+03:00
Происшествия

В Орловской области молодой водитель "ВАЗа" погиб в ДТП

Его легковушка слетела с проезжей части в кювет
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Все случилось на дороге в Покровском районеВсе случилось на дороге в Покровском районеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

В Орловской области сегодня днем, 5 мая, погиб молодой водитель отечественной легковушки. "ВАЗ", которым он управлял, слетел в кювет с проезжей части.

Все случилось в начале двенадцатого часа в Покровском районе. 26-летний мужчина следовал по дороге "Дросково-Топки". Он не справился с управлением, "Четверка" съехала в правый по ходу движения кювет, опрокинулась. Выжить водителю не удалось.

Как сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, он скончался на месте происшествия.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области молодой водитель "ВАЗа" погиб в ДТП
В Орловской области ожидаются грозы с сильными порывами ветра и градом
На орловской дороге погиб водитель вылетевшей в кювет иномарки
Случаи заболевания коронавирусом есть в каждом районе Орловской области
Орловские водолазы отмечают профессиональный праздник
Орловские волонтеры высадили Сад Памяти возле дома ветерана в Ливнах
В Орле общественники добились обновления лестницы к остановке на ДОСААФ
В Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет
Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирус
В Орловской области 93-летняя бывшая узница концлагеря получила российское гражданство
Две орловские семьи вернули домой из затянувшегося путешествия в Таиланд
В Орловской области развернут койки для больных коронавирусом еще в двух больницах
В Орловской области больше 100 человек победили коронавирус
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 мая
Неосторожность и алкоголь: в МЧС рассказали о причинах гибели орловцев на воде
Ушел из жизни бывший мэр и Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский
Орловец увидел чужую сумку в центре города и стащил оттуда мобильник
В Орле продолжается строительство спорткомплекса и теннисных кортов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 мая
Пожарные-добровольцы потушили 24 пожара в Орловской области с начала года
Епископ Железногорский Вениамин, уроженец Орловской области, скончался от коронавируса
В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры
Сжигание травы и мусора закончилось для орловцев 459 штрафами