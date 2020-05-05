2020-05-05T13:01:33+03:00
Общество

В Орловской области ожидаются грозы с сильными порывами ветра и градом

Жителей региона о непогоде предупредили в МЧС
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области ожидаются грозыВ Орловской области ожидаются грозыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области в ближайшие сутки ожидаются грозы с сильными порывами ветра и градом. О надвигающейся непогода жителей региона предупредили в МЧС, спасатели просят соблюдать все правила безопасности.

По прогнозу орловского гидрометцентра, в ближайшие сутки небо над Орловщиной будет затянуто тучами, временами с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, а местами и грозы с градом. Ветер придет с юго-востока со скоростью 6-11, а при грозе и 15-18м/с. Будет достаточно тепло: в ночное время +10...+12 градусом, днем +18...+20 градусов.

- Обращаем внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - обратились к орловцам в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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