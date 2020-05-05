На орловской дороге погиб водитель вылетевшей в кювет иномарки

5 Май 2020 2020-05-05T12:48:04+03:00

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В Орловской области 5 мая произошло ДТП, обернувшееся летальным исходом. Легковая иномарка вылетела в кювет с дороги и протаранила дерево, водитель погиб.

Все случилось примерно в половине четвертого часа утра, в Новосильском районе. 38-летний мужчина ехал за рулем "Фольксвагена" по дороге между двумя деревнями. В какой-то момент он не совладал с управлением своим авто. Автомобиль съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, его "остановило" дерево.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU