На орловской дороге погиб водитель вылетевшей в кювет иномарки
В Орловской области 5 мая произошло ДТП, обернувшееся летальным исходом. Легковая иномарка вылетела в кювет с дороги и протаранила дерево, водитель погиб.
Все случилось примерно в половине четвертого часа утра, в Новосильском районе. 38-летний мужчина ехал за рулем "Фольксвагена" по дороге между двумя деревнями. В какой-то момент он не совладал с управлением своим авто. Автомобиль съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, его "остановило" дерево.
- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали полицейские и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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