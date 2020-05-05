Случаи заболевания коронавирусом есть в каждом районе Орловской области

5 Май 2020 2020-05-05T12:16:17+03:00

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Коронавирус добрался до всех районов Орловской области. Рассказываем о географии распространения заболевания на 5 мая 2020 года.

Сегодня утром общее число выявленных случаев заражения жителей региона COVID-19 превысило семь с половиной сотен и составляет 756 человек. Больше всего за весь период наблюдения заразившихся в самом городе Орле - 276 человек. Далее следует Мценск и Мценский район - здесь 139 случаев, на третьем месте Орловский район - 66 инфицированных, затем Болховский - 47 зараженных, Урицкий - 32 человека. В других муниципальных образованиях цифры меньше.

Свердловский район - 27 человек, Новосильский - 21, Новодеревеньковский - 19, Знаменский и Покровский - по 18, Залегощенский и Хотынецкий - по 16, Ливенский и Верховский - по 10.

Районы, в которых число зафиксированных случаев коронавируса менее 10 на сегодняшний день: Шаблыкинский - 8, Глазуновский, Малоархангельский - по 7, Троснянский - 5, Кромской - 4, Дмитровский - 4, Должанский и Сосковский - по 2, Колпнянский, Корсаковский и Краснозоренский районы - по 1 выявленному случаю.

У соседей Орловской области динамика также отнюдь не позитивная. В Тульской, Брянской, Калужской и Курской областях уже более чем 1000 случаев инфицирования в каждой. Меньше в Липецкой - 610.

А так обстоят дела у соседей Орловской области. Инфографика регионального оперштаба

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU