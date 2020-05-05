2020-05-05T11:58:15+03:00
Общество

Орловские водолазы отмечают профессиональный праздник

Отряд водолазов-спасателей ежедневно несет дежурство на водоемах региона
Ольга СУПОНЕВА
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5 мая свой профессиональный праздник отмечают водолазы5 мая свой профессиональный праздник отмечают водолазыФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Орловские водолазы отмечают сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник. Отряд ежедневно несет дежурство на водоемах региона, в местах массового отдыха людей.

В Орловской области квалификация водолаза и допуск к подводным работам имеет десять человек. Дежурства спасатели несут на Оке и озере Светлая жизнь, на реке Зуше в Мценске и Сосне в городе Ливны. Они оказывают помощь, обнаруживая пострадавших на водоемах, участвуют в аварийно-спасательных работах.

- Водолазное дело является достаточно сложно и опасной мужской профессией. Поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования. Так профессиональный водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и конечно же физической выносливостью, - рассказывают в региональном главке МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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