Орловские водолазы отмечают профессиональный праздник

5 Май 2020 2020-05-05T11:58:15+03:00

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Орловские водолазы отмечают сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник. Отряд ежедневно несет дежурство на водоемах региона, в местах массового отдыха людей.

В Орловской области квалификация водолаза и допуск к подводным работам имеет десять человек. Дежурства спасатели несут на Оке и озере Светлая жизнь, на реке Зуше в Мценске и Сосне в городе Ливны. Они оказывают помощь, обнаруживая пострадавших на водоемах, участвуют в аварийно-спасательных работах.

- Водолазное дело является достаточно сложно и опасной мужской профессией. Поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования. Так профессиональный водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и конечно же физической выносливостью, - рассказывают в региональном главке МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU