В Орле общественники добились обновления лестницы к остановке на ДОСААФ
В Орле активисты ОНФ добились обновления лестницы с рассыпавшимися порожками к остановке общественного транспорта возле ДОСААФ на Карачевском шоссе. Ежедневно здесь курсируют пять маршруток и четыре автобуса. Однако долгие годы людям приходилось карабкаться по высокому склону по грунтовке и в слякоть, и в гололед.
Впервые общественники обратили внимание городских властей на проблему с доступностью и безопасностью подхода к остановке еще в начале ноября 2019 года.
И вот работы по благоустройству территории остановочного павильона уже завершены. Лестница готова. Более того, заасфальтировали и основание остановки.
- В ноябре орловцы, в большинстве своем пенсионного возраста, жаловались на ужасающее состояние лестницы. После публикаций в СМИ и обращения в Администрацию города вопрос решился. Были выделены средства и началась работа по восстановлению лестницы. Жители выражают огромную благодарность за проведенную работу, - рассказали «КП» представители орловского отделения ОНФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»