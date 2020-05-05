В Орле общественники добились обновления лестницы к остановке на ДОСААФ

5 Май 2020 2020-05-05T09:43:22+03:00

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В Орле активисты ОНФ добились обновления лестницы с рассыпавшимися порожками к остановке общественного транспорта возле ДОСААФ на Карачевском шоссе. Ежедневно здесь курсируют пять маршруток и четыре автобуса. Однако долгие годы людям приходилось карабкаться по высокому склону по грунтовке и в слякоть, и в гололед.

Впервые общественники обратили внимание городских властей на проблему с доступностью и безопасностью подхода к остановке еще в начале ноября 2019 года.

И вот работы по благоустройству территории остановочного павильона уже завершены. Лестница готова. Более того, заасфальтировали и основание остановки.

- В ноябре орловцы, в большинстве своем пенсионного возраста, жаловались на ужасающее состояние лестницы. После публикаций в СМИ и обращения в Администрацию города вопрос решился. Были выделены средства и началась работа по восстановлению лестницы. Жители выражают огромную благодарность за проведенную работу, - рассказали «КП» представители орловского отделения ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU