5 Май 2020 2020-05-05T09:10:02+03:00

В Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет

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В Орловской области треть больных (29,2%) коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет. Такие данные представил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

На втором месте по заболеваемости пациенты от 45 до 54 лет (21,7 %). На третьем месте возрастная группа 55-64 года. От общего числа заразившихся она занимает 16,2%.

Почти 13% пациентов с COVID-19 это орловцы в возрасте от 18 до 29 лет. Доля граждан старше 65 лет - почти 10%, также как и пациентов в возрасте от 2 до 17 лет. Меньше 1% - дети до года.

Официальная статистика включает в себя и распространения вируса между мужчинами и женщинами. Как показали наблюдения, среди людей старше 65 лет больше болеющих женщин -13,8%, мужчин – 6,2%.

В возрасте от 30 до 44 лет среди заболевшие больше мужчин - 30,5%, женщин - 27,7%. В возрасте 18 - 29 лет среди инфецированных доля мужчин также больше – 15,1%, женщин - 10,4%. В остальных возрастных группах соотношение мужчин и женщин практически равное.

- Данные свидетельствуют, что риск заболевания сохраняется для каждого человека, вне зависимости от возраста и пола. Поэтому важно продолжать соблюдать режим самоизоляции, - рекомендуют в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU