2020-05-05T09:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет

Рассказываем, в каких возрастных группах COVID-19 распространен
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 летВ Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет
Изменить размер текста:

В Орловской области треть больных (29,2%) коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет. Такие данные представил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

На втором месте по заболеваемости пациенты от 45 до 54 лет (21,7 %). На третьем месте возрастная группа 55-64 года. От общего числа заразившихся она занимает 16,2%.

Почти 13% пациентов с COVID-19 это орловцы в возрасте от 18 до 29 лет. Доля граждан старше 65 лет - почти 10%, также как и пациентов в возрасте от 2 до 17 лет. Меньше 1% - дети до года.

Официальная статистика включает в себя и распространения вируса между мужчинами и женщинами. Как показали наблюдения, среди людей старше 65 лет больше болеющих женщин -13,8%, мужчин – 6,2%.

В возрасте от 30 до 44 лет среди заболевшие больше мужчин - 30,5%, женщин - 27,7%. В возрасте 18 - 29 лет среди инфецированных доля мужчин также больше – 15,1%, женщин - 10,4%. В остальных возрастных группах соотношение мужчин и женщин практически равное.

- Данные свидетельствуют, что риск заболевания сохраняется для каждого человека, вне зависимости от возраста и пола. Поэтому важно продолжать соблюдать режим самоизоляции, - рекомендуют в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Случаи заболевания коронавирусом есть в каждом районе Орловской области
Орловские водолазы отмечают профессиональный праздник
Орловские волонтеры высадили Сад Памяти возле дома ветерана в Ливнах
В Орле общественники добились обновления лестницы к остановке на ДОСААФ
В Орловской области треть больных коронавирусом имеют возраст от 30 до 44 лет
Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирус
В Орловской области 93-летняя бывшая узница концлагеря получила российское гражданство
Две орловские семьи вернули домой из затянувшегося путешествия в Таиланд
В Орловской области развернут койки для больных коронавирусом еще в двух больницах
В Орловской области больше 100 человек победили коронавирус
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 мая
Неосторожность и алкоголь: в МЧС рассказали о причинах гибели орловцев на воде
Ушел из жизни бывший мэр и Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский
Орловец увидел чужую сумку в центре города и стащил оттуда мобильник
В Орле продолжается строительство спорткомплекса и теннисных кортов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 мая
Пожарные-добровольцы потушили 24 пожара в Орловской области с начала года
Епископ Железногорский Вениамин, уроженец Орловской области, скончался от коронавируса
В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры
Сжигание травы и мусора закончилось для орловцев 459 штрафами