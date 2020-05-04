2020-05-04T10:33:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирус

Исследования проходят на базе восьми медицинских учреждений
Наталья Меркулова
Поделиться:
Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирусБолее 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирусФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области обследования на наличие коронавирусной инфекции прошли уже 17 тысяч 453 жителя региона. Такие цифры на 3 мая приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

Исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области, лабораториями Городской больницы им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловского противотуберкулезного диспансера, Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, Областной станции переливания крови, лабораторией ФКУЗ «МСЧ-57» ФСИН России и частной медицинской лабораторией.

- При выявлении положительных или сомнительных результатов лабораторных исследований пробы направляются в Центр гигиены и эпидемиологии, информации передается в региональное Управление Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирус
В Орловской области 93-летняя бывшая узница концлагеря получила российское гражданство
Две орловские семьи вернули домой из затянувшегося путешествия в Таиланд
В Орловской области развернут койки для больных коронавирусом еще в двух больницах
В Орловской области больше 100 человек победили коронавирус
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 мая
Неосторожность и алкоголь: в МЧС рассказали о причинах гибели орловцев на воде
Ушел из жизни бывший мэр и Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский
Орловец увидел чужую сумку в центре города и стащил оттуда мобильник
В Орле продолжается строительство спорткомплекса и теннисных кортов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 мая
Пожарные-добровольцы потушили 24 пожара в Орловской области с начала года
Епископ Железногорский Вениамин, уроженец Орловской области, скончался от коронавируса
В Орловской области сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры
Сжигание травы и мусора закончилось для орловцев 459 штрафами