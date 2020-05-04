Более 17 тысяч орловцев прошли тест на коронавирус
В Орловской области обследования на наличие коронавирусной инфекции прошли уже 17 тысяч 453 жителя региона. Такие цифры на 3 мая приводит региональное Управление Роспотребнадзора.
Исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области, лабораториями Городской больницы им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловского противотуберкулезного диспансера, Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, Областной станции переливания крови, лабораторией ФКУЗ «МСЧ-57» ФСИН России и частной медицинской лабораторией.
- При выявлении положительных или сомнительных результатов лабораторных исследований пробы направляются в Центр гигиены и эпидемиологии, информации передается в региональное Управление Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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