В Орловской области 93-летняя бывшая узница концлагеря получила российское гражданство

4 Май 2020 2020-05-04T11:37:18+03:00

Мария Анцупова три года провела в немецком концлагере, а после освобождения попала на Донбасс

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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Орловской области принято решение о приёме в российское гражданство труженицы тыла 94-летней Лидии Ивановны Морозовой и бывшей узницы концлагеря 93-летней Марии Григорьевны Анцуповой. Обе они недавно прибыли в регион из ближнего зарубежья.

Особенно долгим путь на Родину оказался для Марии Анцуповой. Вместе с семьей она жила в одном из сел Курской области. Когда началась война, ей было всего 13 лет.

- В марте 1942 года я, моя мать, сестра и брат попали в Германию. Там в немецком концлагере мы провели три долгих, мучительных года до окончания войны. Но ничего, выжили! В 1945-м нас освободили, а в конце сентября того же года мы попали в Донбасс, - рассказывает Мария Григорьевна.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, вместе с Марией Григорьевной российское гражданство получила труженица тыла 94-летней Лидия Ивановна Морозова. Ее Малая Родина - село Ильинка Калачеевского района Воронежской области. В 1941 году ей было 15 лет. Три года она работала суконной фабрике в Москве, шила форму для советских солдат. Затем она переехала на Украину, где и встретила долгожданную Победу.

Лидия Морозова три года шила форму для советских солдат в Москве, а Победу встретила на Украине. Фото: пресс-служба УМВД России

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ИСТОЧНИК KP.RU