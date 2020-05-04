Две орловские семьи вернули домой из затянувшегося путешествия в Таиланд

4 Май 2020 2020-05-04T09:43:57+03:00

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Две орловские семьи вернули из Таиланда домой и поместили на 14-дневный карантин. Об этом на своей официальной странице рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Совместно с Правительством РФ, МИД и российскими консульствами удалось организовать возвращение 7 человек. Они уже прибыли в Москву. Теперь им обеспечили переезд домой и скоро путешественники вернутся в Орловскую область. Далее их ждет обязательный 14-дневный карантин.

- Ранее нам удалось вернуть еще 5 наших земляков. В ближайшее время (ориентировочно 5 мая) планируется привезти на родину еще одну семью из четырех человек. Они уехали за границу в начале февраля. Все прилетевшие должны будут соблюдать 14-дневный карантин. Наша задача вернуть каждого нашего жителя домой. Работа не окончена, - рассказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU