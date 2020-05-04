Две орловские семьи вернули домой из затянувшегося путешествия в Таиланд
Две орловские семьи вернули из Таиланда домой и поместили на 14-дневный карантин. Об этом на своей официальной странице рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Совместно с Правительством РФ, МИД и российскими консульствами удалось организовать возвращение 7 человек. Они уже прибыли в Москву. Теперь им обеспечили переезд домой и скоро путешественники вернутся в Орловскую область. Далее их ждет обязательный 14-дневный карантин.
- Ранее нам удалось вернуть еще 5 наших земляков. В ближайшее время (ориентировочно 5 мая) планируется привезти на родину еще одну семью из четырех человек. Они уехали за границу в начале февраля. Все прилетевшие должны будут соблюдать 14-дневный карантин. Наша задача вернуть каждого нашего жителя домой. Работа не окончена, - рассказал глава региона.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»