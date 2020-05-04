В Орловской области развернут койки для больных коронавирусом еще в двух больницах

4 Май 2020 2020-05-04T09:13:24+03:00

Пациентов с COVID-2019 будут принимать в Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Пациентов с COVID-2019 будут принимать в Глазуновском и Новодеревеньковском районах

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В Орловской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекции. Специализированные места уже начали готовить в Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ.

Глазуновской ЦРБ в инфекционном отделении смогут принять 20 заразившихся коронавирусом. Причем в основном корпусе больнице подготовят еще 150 коек для пациентов с бессимптомным или легким протеканием болезни.

- Кроме того, Департаменту здравоохранения и Департаменту строительства поручено подготовить на базе Новодеревеньковской ЦРБ инфекционного отделения на 30 инфекционных коек пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU