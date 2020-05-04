В Орловской области развернут койки для больных коронавирусом еще в двух больницах
В Орловской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекции. Специализированные места уже начали готовить в Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ.
Глазуновской ЦРБ в инфекционном отделении смогут принять 20 заразившихся коронавирусом. Причем в основном корпусе больнице подготовят еще 150 коек для пациентов с бессимптомным или легким протеканием болезни.
- Кроме того, Департаменту здравоохранения и Департаменту строительства поручено подготовить на базе Новодеревеньковской ЦРБ инфекционного отделения на 30 инфекционных коек пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»