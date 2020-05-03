В Орловской области больше 100 человек победили коронавирус
В Орловской области зафиксировано 662 случая заражения коронавирусом на 3 мая 2020 года. Победили коронавирусную инфекцию 111 человек.
За сутки заболело 68 орловцев, 23 выздоровели.
- Все санитарные структуры работают на полную мощность, лаборатории в круглосуточном режиме выполняют тесты на covid19. Отмечу, что мы уже делаем порядка 1,5 тысячи анализов в день. Медучреждения, которые лечат инфицированных пациентов, также заполняются. В самое ближайшее время откроем отделение тубдиспансера для больных коронавирусом, - прокомментировал складывающуюся ситуацию губернатор Андрей Клычков.
Динамика случаев инфицирования и выздоровления
Так как статистика неутешительная, глава региона в очередной раз попросил орловцев ответственно отнестись к ситуации. Он отметил, что остановить пандемию можно при условии выполнения всех санитарно-гигиенических правил и строгого соблюдения самоизоляции.
Отметим, что сегодня утром федеральная статистика сообщила о еще одном летальном случаев на Орловщине. Таким образом общее число скончавшихся от коронавируса в регионе достигло 7 человек, по данным федерального оперштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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