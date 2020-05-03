В Орловской области больше 100 человек победили коронавирус

3 Май 2020 2020-05-03T12:07:12+03:00

Число выздоровевших орловцев на 3 мая 2020 года составило 111 человек

Изменить размер текста: A A

В Орловской области зафиксировано 662 случая заражения коронавирусом на 3 мая 2020 года. Победили коронавирусную инфекцию 111 человек.

За сутки заболело 68 орловцев, 23 выздоровели.

- Все санитарные структуры работают на полную мощность, лаборатории в круглосуточном режиме выполняют тесты на covid19. Отмечу, что мы уже делаем порядка 1,5 тысячи анализов в день. Медучреждения, которые лечат инфицированных пациентов, также заполняются. В самое ближайшее время откроем отделение тубдиспансера для больных коронавирусом, - прокомментировал складывающуюся ситуацию губернатор Андрей Клычков.

Динамика случаев инфицирования и выздоровления

Так как статистика неутешительная, глава региона в очередной раз попросил орловцев ответственно отнестись к ситуации. Он отметил, что остановить пандемию можно при условии выполнения всех санитарно-гигиенических правил и строгого соблюдения самоизоляции.

Отметим, что сегодня утром федеральная статистика сообщила о еще одном летальном случаев на Орловщине. Таким образом общее число скончавшихся от коронавируса в регионе достигло 7 человек, по данным федерального оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU