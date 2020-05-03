Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 мая

3 Май 2020 2020-05-03T11:48:26+03:00

Больше всего случаев заражения за весь период в Орле и Орловском районе, Мценском районе и Болховском

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В Орловской области на 3 мая 2020 года подтверждено 662 случая заражения коронавирусной инфекцией.Рассказываем, в каких районах области есть новые случаи инфицирования и сколько всего заболевшиз за весь период выявлено в муниципальных образованиях.

Что касается 68 новых случаев инфицирования COVID-19, то в 80 % заражения произошло контактным путем внутри семей, но есть и случаи заражения на работе. Распределение такое: 26 - Орел, 7 - Орловский район, 7 - Мценск и Мценский район, 6 - Свердловский район, по 5 - Новодеревеньковский и Знаменский районы, по 2 - Болхов и Болховский район, Новосильский, Покровский и Хотынецкий районы. Еще по одному зараженному в в Дмитровском, Глазуновском, Верховском и Шаблыкинском районах. Об этом рассказал в своих официальных аккаунтах губернатор Андрей Клычков.

В общем картина на 3 мая такая. Орел - 232 заболевших, Мценский район - 116, Орловский район - 51, Болховский район - 45, Урицкий - 31, Свердловский - 27, Новосильский - 21. В других муниципальных образованиях заразившихся менее 20 в каждом: Новодеревеньковский - 19, Покровский - 17, Залегощенский и Хотынецкий по 16, Знаменский - 15, Ливны и Ливенский район - 10. Районы, в которых менее 10 случаев заражения: Верховский - 9, Шаблыкинский, Глазуновский, Малоархангельский - по 7, Троснянский - 5, Кромской - 4, Дмитровский - 2, Сосковский, Корсаковский, Колпнянский - по 1.

ИСТОЧНИК KP.RU