Неосторожность и алкоголь: в МЧС рассказали о причинах гибели орловцев на воде
В Орле состоялось заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из его тем стала подготовка к купальному сезону, которая пройдет в этом месяце. Представители регионального МЧС рассказали, что будет сделано, а также озвучили главные причины гибели орловцев на водоемах.
По статистике, на протяжении нескольких лет главными причинами трагических случаев на воде становится личная неосторожность людей, купание в запрещенных местах, злоупотребление спиртным, а также недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых. В этом году с 12 мая по 27 число в регионе будет проходить освидетельствование пляжей: комиссии вынесут вердикт о готовности мест массового отдыха к купальному сезону. При этом по заявкам муниципалитетов водолазы обследуют дно водоемов.
- Для проведения планового мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния мест отдыха людей на водных объектах в летнем периоде текущего года организовано взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора, - отметил замначальника ГУ МЧС России по Орловской области Роман Горбунов.
По традиции, купальный сезон начинается на Орловщине 1 июня. Откроются ли в срок пляжи в этом году для посещения - будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU