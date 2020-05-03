2020-05-03T10:54:09+03:00
Общество

Неосторожность и алкоголь: в МЧС рассказали о причинах гибели орловцев на воде

В этом месяце в Орловской области пройдет подготовка к купальному сезону
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В Орловской области идет подготовка к купальному сезонуВ Орловской области идет подготовка к купальному сезонуФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле состоялось заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из его тем стала подготовка к купальному сезону, которая пройдет в этом месяце. Представители регионального МЧС рассказали, что будет сделано, а также озвучили главные причины гибели орловцев на водоемах.

По статистике, на протяжении нескольких лет главными причинами трагических случаев на воде становится личная неосторожность людей, купание в запрещенных местах, злоупотребление спиртным, а также недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых. В этом году с 12 мая по 27 число в регионе будет проходить освидетельствование пляжей: комиссии вынесут вердикт о готовности мест массового отдыха к купальному сезону. При этом по заявкам муниципалитетов водолазы обследуют дно водоемов.

- Для проведения планового мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния мест отдыха людей на водных объектах в летнем периоде текущего года организовано взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора, - отметил замначальника ГУ МЧС России по Орловской области Роман Горбунов.

По традиции, купальный сезон начинается на Орловщине 1 июня. Откроются ли в срок пляжи в этом году для посещения - будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24